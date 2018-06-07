Минфин прогнозирует рост зарплат в России до 6,3%

СЕГОДНЯ 11:09 2018-06-07T11:09:40+03:00

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В четверг, 7 июня, Госдума обсуждает поправки в федеральный бюджет на 2018 год, которые предполагают увеличение расходов на 61,9 миллиарда рублей. При этом на пленарном заседании нижней палаты российского парламента выступил и глава Минфина Антон Силуанов, который сообщил о том, что его ведомство изменило прогноз роста реальных заработных плат в России в 2018 году, повысив его с 4,1%, до 6,3%.

«Мы повысили прогноз реальных заработных плат до 6,3% в текущем году против изначально планируемых 4,1%, и это абсолютно реальная цифра, которую мы в текущем году достигнем», - сказал министр финансов в ходе заседания.

Кстати, напомним, ранее министерство финансов РФ действительно прогнозировало, что в 2018 году в России рост заработной платы в реальном выражении составит порядка 4,1%. Такую цифру руководитель ведомства Антон Силуанов называл в ноябре 2017 года.