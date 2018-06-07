Меркель призвала Евросоюз проявить настойчивость на фоне действий США
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала членов Евросоюза проявить большую настойчивость на фоне действий США, которые пытаются изменить существующий миропорядок.
Она отметила, что сейчас, кроме разрушительных последствий "раскола в НАТО" и выхода президента США Дональда Трампа из Парижского соглашения по климату, обнаружились разногласия по трансатлантической торговле и вопросу выхода США из ядерного соглашения с Ираном.
"Все это подтверждает мнение, что мир меняется", — сказала Меркель.
Она добавила, что вновь должны "зарекомендовать себя" такие глобальные образования, как ЕС, на фоне того, что США переходят к политике изоляционизма. Также канцлер Германии напомнила, что Европа сталкивается с серьезными вызовами - глобальным финансовым, валютным и миграционным кризисами, передает агентство Bloomberg.
Напомним, ранее Меркель заявила, что в настоящее время присоединение России к формату "большой семерки" пока невозможно.