Меркель призвала Евросоюз проявить настойчивость на фоне действий США

СЕГОДНЯ 11:33 2018-06-07T11:33:53+03:00

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала членов Евросоюза проявить большую настойчивость на фоне действий США, которые пытаются изменить существующий миропорядок.

Она отметила, что сейчас, кроме разрушительных последствий "раскола в НАТО" и выхода президента США Дональда Трампа из Парижского соглашения по климату, обнаружились разногласия по трансатлантической торговле и вопросу выхода США из ядерного соглашения с Ираном.

"Все это подтверждает мнение, что мир меняется", — сказала Меркель.

Она добавила, что вновь должны "зарекомендовать себя" такие глобальные образования, как ЕС, на фоне того, что США переходят к политике изоляционизма. Также канцлер Германии напомнила, что Европа сталкивается с серьезными вызовами - глобальным финансовым, валютным и миграционным кризисами, передает агентство Bloomberg.

Напомним, ранее Меркель заявила, что в настоящее время присоединение России к формату "большой семерки" пока невозможно.