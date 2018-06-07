2018-06-07T12:04:36+03:00
Экономика

Россия намерена вложить в экономику Молдавии миллионы долларов

Москва намерена возглавить рейтинг иностранных инвесторов в экономику республики
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Россия инвестирует в Молдавию 150 млн долларовРоссия инвестирует в Молдавию 150 млн долларовФото: Алла Волкова
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Бизнес-портфель уже существующих торговых инвестиций России в экономику Молдавии планируется пополнить на 150 млн долларов. Именно на такую сумму рассчитано количество сделок, которые будут заключены в ходе запланированного в столице Молдавии российско-молдавского экономического форума. Такие данные анонсировал один из организаторов площадки Андрей Назаров.

Со слов эксперта, львиная доля совместных проектов придется на области сельского хозяйства, виноделия, строительства, легкой промышленности Молдавии, которые планируется развивать с помощью российских капиталов.

"Планируем превысить общий годовой приток. Сейчас интенсивно развивается сотрудничество между российскими и молдавскими предпринимателями. Собственно, это и есть причина, почему организация подобного форума стала необходимой", — подчеркнул организатор форума.

Благодаря совершенным сделкам, как уверен Назаров, Россия вновь возглавит рейтинг иностранных инвесторов в молдавскую экономику, что станет существенным подспорьем для продолжения налаживания отношений с братской некогда республикой.

Как сообщает газета «Известия», российско-молдавский экономический форум пройдет в Кишиневе в сентябре 2018 года. В нем примут участие порядка 500 представителей бизнеса и политических кругов. Инициатором площадки выступил президент Молдавии Игорь Додон, который выстраивает четкую линию на полное и всеобъемлющее восстановление полноценных дружеских отношений с Россией.

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