2018-06-07T11:50:10+03:00
Экономика

Центробанк предложил блокировать активы санируемых банков и запретить выезд за границу их собственников

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, без таких мер бегство финансистов и активов этих кредитных организаций продолжится
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Банка России Эльвира НабиуллинаГлава Банка России Эльвира НабиуллинаФото: REUTERS
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Банк России предложил блокировать активы санируемых банков на сумму исков ЦБ и запретить выезд за границу их экс- собственников и топ-менеджмента до окончания судебных разбирательств. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, без таких мер бегство финансистов и активов этих кредитных организаций продолжится.

"К сожалению, бегство финансистов за рубеж и воссоединение их там с выведенными заранее активами продолжается", - заявила Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.

Она отметила, что Центробанк нацелен на максимальный возврат средств, выделенных на финансовое оздоровление.

"И не только за счет продажи банка и работы с проблемными и непрофильными активами, но в том числе за счет принуждения бывших собственников к покрытию убытков и возврату выведенных активов", - добавила председатель ЦБ.

По ее словам, в настоящее время единственным предусмотренным законом механизмом взыскания ущерба при оздоровлении кредитных организаций является судебное взыскание, передает "Интерфакс".

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