Началась «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным

СЕГОДНЯ 12:03 2018-06-07T12:29:54+03:00

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Началась "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. Общее число обращений к главе государства достигло почти двух миллионов. Больше всего россиян задали вопросы главе государства по телефону - их количество уже превысило один миллион.

Сбор вопросов продолжается до окончания "Прямой линии". Во время это специальной программы глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы граждан России и других стран. Впервые этот формат был организован 24 декабря 2001 года. Тогда поступило около 400 тысяч вопросов.

Как сообщал сайт kp.ru, в этом году «Прямая линия» пройдет в новом формате — в студии не будет зрителей, а президент России будет связываться с губернаторами и министрами сразу же в режиме конференц-связи.

Следите за онлайн-трансляцией "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным на нашем сайте.