Владимир Путин посетит Белоруссию 19 июня

СЕГОДНЯ 12:35 2018-06-07T12:35:42+03:00

Российский лидер примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии

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Президент Российской Федерации Владимир Путин 19 июня посетитит Минск, где встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко и примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент Белоруссии Александр Лукашенко уже направил своему российскому коллеге соответствующее пригласительное письмо.

Официальный представитель Кремля также пояснил, что одной из заявленных тем мероприятия станет вопрос поднятия эффективности совместной охраны российско-белорусских рубежей.

Как сообщает газета «Известия», Владимир Путин может посетить Беларусь еще раз до конца 2018 года. Осенью в Могилеве запланировано проведение форума регионов двух стран.

Высший государственный совет являет собой главный руководящий орган Союзного государства России и Белоруссии. В его состав, помимо президентов, входят руководители кабинетов министром и парламентов стран.