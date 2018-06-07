«В сторону устойчивого белого цвета»: Путин заявил, что РФ движется в правильном направлении

СЕГОДНЯ 12:18 2018-06-07T12:18:16+03:00

В этот четверг глава нашего государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг, 7 июня, на вопросы граждан во время «Прямой линии», заявил, что наша страна движется в правильном направлении - в сторону устойчивого белого цвета.

«Если говорить такими категориями, как черная, серая, белая полоса, то можно сказать, что мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета. Но в природе не бывает полной белизны: всегда есть вкрапление черного. Также и у нас. Но в целом мы движемся в правильном направлении», - сказал российский лидер.

Как заметил президент, Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики, также растет промышленность и сельское хозяйство.

Напомним, в этот четверг, 7 июня, в 12:00 по московскому времени стартовала ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным»: глава нашего государства в прямом эфире отвечает на вопросы, интересующие россиян. Стоит отметить, что прием обращений начался 27 мая в 08:00 по московскому времени, а продолжится он до окончания программы.

Кстати, эта «Прямая линия» для Путина уже 16-я по счету и первой в его новом шестилетнем президентском сроке.

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