Путин о стратегических целях: есть понимание, что нужно делать, и как нужно делать

СЕГОДНЯ 12:24 2018-06-07T12:29:54+03:00

Глава нашего государства отвечает на наиболее актуальные и интересные вопросы россиян

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан во время «Прямой линии», рассказал о реальных инструментах правительства, которые должны помочь добиться поставленных целей.

«Есть понимание, что нужно делать, и как нужно делать. Даже сохранив костяк правительства, мы должны будем оформить соответствующие предложения. Правительство должно перейти на программный принцип. Но персональная ответственность должна быть абсолютной. Времени на раскачку нет», - сказал российский лидер.

Напомним, в этот четверг, 7 июня, проходит традиционная ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным». Для нынешнего главы нашего государства она уже 16-я по счету и первая в его новом шестилетнем президентском сроке.

Стоит отметить, что в этом году у российского лидера появилась возможность через конференц-связь связываться с губернаторами и членами правительства, чтобы раздавать им конкретные поручения по тем или иным вопросам граждан.

СЛЕДИТЕ ЗА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ» НА САЙТЕ KP.RU