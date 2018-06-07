2018-06-07T12:32:53+03:00
Экономика

Путин: правительству предстоит определиться с налоговой политикой

Президент РФ подчеркнул, что налоговая политика должна быть стабильной
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Правительству предстоит определиться с налоговой политикой, но главное – она должна быть стабильной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в четверг, 7 июня.

По его словам, кабинет министров сейчас рассматривает различные предложения на этот счет.

Путин подчеркнул, что налоговая нагрузка не должна привести к ухудшению качества жизни граждан. Основная цель налоговой политики – сократить число бедных в России.

«Наша задача — уменьшить бедность в два раза. С 2000 года мы ровно в два раза уменьшили число людей, живущих за чертой бедности. Сейчас речь идет о перераспределении в налоговой и бюджетной сфере, чтобы перенаправить ресурсы и создать такие условия, при которых государство может сделать помощь более адресной, - заявил президент.

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