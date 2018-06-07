Аваков заявил, что Минский процесс мертв
Министр внутренних дел Украины Аваков заявил, что Минские договоренности по урегулированию ситуации на востоке Украины и последовавший за ними переговорный процесс с участием международных посредников - не решает проблем украинского государства. Мало того, он только способствует замораживанию конфликта.
С таким заявлением на ІХ Национальном экспертном форуме в Киеве 7 июня выступил глава Министерства внутренних дел украины Арсен Аваков.
«Минский процесс сыграл свою роль и на сегодняшний момент он мертв. Минский процесс в том виде, в котором он есть сейчас, никак не решает проблем Украины. Это ситуация затянутого, замороженного конфликта», — сказал Аваков.
Руководитель силового ведомства подчеркнул, что по его глубокому убеждению, переговоры «должны основываться на общественной дискуссии, которую поддерживает всё общество».
Накануне Совет Безопасности ООН принял заявление, в котором осудил нарушения режима прекращения огня на востоке Украины. И призвал все стороны длящегося уже четыре года конфликта придерживаться Минских соглашений.
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