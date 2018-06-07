Аваков заявил, что Минский процесс мертв

СЕГОДНЯ 12:37 2018-06-07T12:37:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр внутренних дел Украины Аваков заявил, что Минские договоренности по урегулированию ситуации на востоке Украины и последовавший за ними переговорный процесс с участием международных посредников - не решает проблем украинского государства. Мало того, он только способствует замораживанию конфликта.

С таким заявлением на ІХ Национальном экспертном форуме в Киеве 7 июня выступил глава Министерства внутренних дел украины Арсен Аваков.

«Минский процесс сыграл свою роль и на сегодняшний момент он мертв. Минский процесс в том виде, в котором он есть сейчас, никак не решает проблем Украины. Это ситуация затянутого, замороженного конфликта», — сказал Аваков.

Руководитель силового ведомства подчеркнул, что по его глубокому убеждению, переговоры «должны основываться на общественной дискуссии, которую поддерживает всё общество».

Накануне Совет Безопасности ООН принял заявление, в котором осудил нарушения режима прекращения огня на востоке Украины. И призвал все стороны длящегося уже четыре года конфликта придерживаться Минских соглашений.