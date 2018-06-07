2018-06-07T13:06:44+03:00
Политика

«Это неправильно»: Путин прокомментировал ситуацию с ценами на бензин

В этот четверг глава нашего государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан во время «Прямой линии», рассказал, почему растут цены на бензин.

«То, что сейчас происходит, это неправильно. Все это результат неточного регулирования, которое было введено в сфере энергоресурсов. Это привело к стимулированию вывоза сырой нефти за границу», - сказал российский лидер.

Также глава государства пообещал, что правительство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будут строго следить за стоимостью нефнепродуктов. Затем же Путин попросил связаться с главой Минэнерго Александром Новаком, чтобы тот прокомментировал ситуацию с ценами на топливо. Так, министр подчеркнул, что с конца мая цены на АЗС уже не растут.

«На данный момент рост цен остановлен. Было принято решение снизить акцизы на топливо с 1 июня. Срочные фискальные меры оказали свое положительное влияние. С конца мая цена на АЗС не растут. Были достигнуты договоренности о стабилизации цен с нефтяными компаниями», - сказал Новак.

Напомним, в четверг, 7 июня, в 12:00 мск стартовала «Прямая линия с Владимиром Путиным». Это специальная программа, во время которой глава нашего государства отвечает на интересующие россиян вопросы.

Кстати, сколько продлится «Прямая линия», пока неизвестно, регламента тут не существует. К примеру, в прошлом году она длилась почти четыре часа: за это время российский лидер ответил более чем на 70 вопросов.

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Первый видеовопрос - о росте цен на бензин.«То, что сейчас происходит - это недопустимо. Правительство уже приняло ряд решений»

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