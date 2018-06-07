Путин: нельзя допустить, чтобы после ЧМ-2018 на месте стадионов возникли рынки

СЕГОДНЯ 12:52 2018-06-07T12:52:33+03:00

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В ходе "Прямой линии" президент России прокомментировал тему чмепионата мира по футболу, который начнется в нашей стране через неделю, 14 июня.

Говоря о том, как будет использоваться инфраструтура, подготовленная к чемпионату, после его проведения, глава государства вспомнил опыт Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

"Нам удалось решить очень сложную задачу, которую не удавалось другим странами с ОИ. У нас вся инфраструктура в Сочи загружена в течение круглого года. Что касается футбольной инфраструктуры. Мы истратили на это большие деньги. Нужно, чтоб вся эта инфраструктура на развитие спорта — массового, детского. Нужно создавать детские и юношеские лиги, команды. Нужно, чтобы все эти объекты были окупаемыми", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что "современный стадион — это не только футбольное поле, это огромное количество помещений, где можно разместить все что угодно в хорошем смысле этого слова".

Президент подчеркнул, что очень многое в этом вопросе будет зависеть от руководителей регионов РФ, в собственность которым оргкомитет ЧМ передаст стадионы.

"Нельзя допустить, чтоб на этих площадках возникли какие-то рынки, как было в Москве в середине 90-х годов", - отметил Путин.

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