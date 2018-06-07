Путин об амнистии: это прерогатива не президента, а парламента

СЕГОДНЯ 12:52 2018-06-07T12:55:52+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг, 7 июня, на вопросы граждан во время «Прямой линии», заверил, что в нашей стране нет традиции объявлять амнистию после вступления в должность главы государства. При этом он отметил, что амнистия - это прерогатива не президента, а парламента.

«Время от времени мы это делаем (объявляем амнистию), я поддерживаю такие инициативы. Они должны быть хорошо подготовленными и вызваны объективными обстоятельствами, а не внешними факторами - такими как, например, выборы президента», - сказал российский лидер.

Напомним, в четверг, 7 июня, в 12:00 мск стартовала «Прямая линия с Владимиром Путиным». В этом году в формат встречи внесены некоторые изменения. В частности, теперь у главы нашего государства появилась возможность связываться с губернаторами и членами правительства по конференц-связи.

Кстати, эта «Прямая линия» для Путина уже 16-я по счету и первой в его новом шестилетнем президентском сроке.

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