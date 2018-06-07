Путин прокомментировал проблемы Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 13:08 2018-06-07T13:08:59+03:00

В этот четверг глава нашего государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг, 7 июня, на вопросы граждан во время «Прямой линии», прокомментировал ситуацию на Дальнем Востоке - проблемы «дальневосточного гектара», нехватку рабочих мест в регионе, стоимость билетов на транспорт внутри России.

«Давайте начнем с удорожания билетов из Владивостока в другие части России. <...> Есть программы, которые субсидируют перелеты. Первое, что нужно сделать, это расширить географию и время применения таких субсидий. И самое главное - вчера или позавчера было принято решение об обнулении НДС на такие перевозки», - сказал российский лидер.

Отвечая же на вопрос о безработице, президент подчеркнул, что этой проблемой занимаются. «По поводу рынка труда, да, это одна из проблем. На Дальнем Востоке развивают авиастроение, причем речь идет как о гражданской, так и о военной авиации», - заявил Путин

По поводу «дальневосточного гектара», глава государства заметил, что программа работает, но у нее есть некоторые издержки.

Напомним, в этот четверг, 7 июня, проходит традиционная ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным». В этом году в формат встречи были внесены некоторые изменения. В частности, теперь на связи со студией находятся члены правительства и губернаторы: таким образом, появилась возможность немедленно решать наиболее острые проблемы, о которых сообщают граждане.

Задать свой вопрос президенту можно вплоть до окончания программы. Единый номер для бесплатных звонков по России: 8-800-200-40-40. Еще один канал связи - SMS и MMS: сообщения принимаются на номер 0–40–40. Также обращение можно направить и через сайт или мобильное приложение «Москва - Путину».

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