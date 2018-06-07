Путин: давление на РФ закончится тогда, когда партнеры убедятся в неэффективности этих мер

СЕГОДНЯ 13:13 2018-06-07T13:14:03+03:00

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Давление на Россию закончится тогда, когда партнеры убедятся в неэффективности этих мер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в четверг, 7 июня.

"Это (обвинения в адрес России) - такой способ сдерживания России, как и пресловутые санкции. Бесконечные обвинения создают базу для сдерживающих мер. Потому что видят в России угрозу, Россия становится для них конкурентом. Но нужно не сдерживать кого бы то ни было, а наладить конструктивное взаимодействие, тогда общий эффект для мировой экономики будет позитивным", - сказал Путин.

Он отметил, что "понимание этого все-таки приходит к нашим партнерам".

"Да, каждая страна имеет свои собственные интересы, но они не должны решаться прим помощи эгоистичных методов", - подчеркнул российский президент.

По словам главы государства, Россия будет защищать свои интересы и в сфере экономики, и в сфере безопасности.

"Давление закончится тогда, когда партнеры убедятся в неэффективности этих мер", - подытожил Путин.

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