Путин о возможности Третьей мировой войны: очень важно понимать опасность

СЕГОДНЯ 13:17 2018-06-07T14:01:48+03:00

В этот четверг проходит традиционная ежегодная «Прямая линия» с российским лидером [видео]

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг, 7 июня, на вопрос о возможности Третьей мировой войны, отметил важность понимания того, что следующий глобальный военный конфликт может привести к уничтожению человеческой цивилизации. При этом глава государства призвал все мировые державы сесть за стол переговоров.

«После Второй мировой мы живем в условиях глобального мира. Между ведущими военными державами установился стратегический паритет. Страх взаимного уничтожения сдерживал ведущие державы от резких движений и заставлял уважать друг друга», - сказал российский лидер.

Напомним, в четверг, 7 июня, в 12:00 по московскому времени вышла в эфир ежегодная телепередача «Прямая линия с Владимиром Путиным», в ходе которой глава нашего государства отвечает на вопросы жителей страны.

Обращения граждан принимаются с 27 мая и до окончания программы 7 июня. Задать вопрос российскому лидеру можно по телефону 8-800-200-40-40, посредством SMS и MMS-сообщений, отправленных на номер 0-40-40, а также через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и с помощью сайта или мобильного приложения «Москва - Путину».

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