2018-06-07T13:25:55+03:00
В мире

Контролеры Евросоюза выявили случаи растраты бюджетных средств на 3 миллиарда евро

Только в одной Великобритании посредством мошеннической схемы были потрачены не по назначению более 2 млрд
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Бюджет Евросоюза в 2017 году из-за мошенничеств и различных хищений потерял 3 млрд евроБюджет Евросоюза в 2017 году из-за мошенничеств и различных хищений потерял 3 млрд евроФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специализированное бюро ЕС по борьбе с мошенничеством (OLAF) провело за минувший год порядка 200 расследований и выявило, что бюджет Евросоюза не досчитался в следствии различных мошеннических схем порядка 3 млрд евро.

Как приводится в докладе аудиторов, серьезный ущерб был нанесен посредством нецелевого расходования европейской казны в федеральной земле Саксония-Анхальт, что в ФРГ — 162 млн евро. Это средства, сообщается, были направлены Евросоюзом в венчурный фонд инвестиционной компании IGB для поддержки малых и средних предприятий. Однако до адресатов они так и не дошли.

По данным экспертов OLAF, растраты отмечены в Италии и в ряде стран Восточной Европы. А, пожалуй, самый серьезный случай мошенничества произошел в Великобритании в таможенной сфере - на 2,3 млрд евро. Импортеры китайской одежды и обуви систематически занижали стоимость товаров при ввозе в ЕС. Тем самым значительно экономя и кладя деньги себе в карман.

По результатам проведенной проверки, Европейского бюро по борьбе с мошенничеством сделало странам 309 рекомендаций, которые помогут вернуть в бюджет потраченные впустую средства.

К слову, в функции OLAF входит выявление случаев мошенничества со средствами ЕС, а в случае необходимости - подключение органов прокуратуры и внутренних дел.

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