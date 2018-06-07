Путин: Запад начал публично говорить о возможности снятия антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 13:26 2018-06-07T13:26:28+03:00

Глава нашего государства отвечает на наиболее актуальные и интересные вопросы россиян

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан во время «Прямой линии», отметил, что в последнее время западные партнеры начали публично говорить о возможности снятия антироссийских санкций, особенно на фоне торговой войны, развязанной США.

«Наши партнеры не думали, что могут столкнуться с санкциями. Однако введение США пошлин на сталь и алюминий - это и есть санкции. США по сути ввели санкции против своих партнеров», - сказал российский лидер, добавив, что нужно сесть за стол переговоров и выработать единые твердые правила поведения.

Напомним, в четверг, 7 июня, президент России Владимир Путин в 16-й раз вышел на «Прямую линию» с россиянами. С 12:00 мск глава нашего государства отвечает на вопросы, интересующие граждан страны.

Стоит отметить, что список самых популярных вопросов публиковался и постоянно обновлялся на официальном сайте программы. Среди тем-лидеров - экономика, проблемы здравоохранения, промышленности, строительства, транспорта и связи. Кроме того, в перечне популярных обращений значились вопросы военной службы, жилья и коммунально-бытового обслуживания, социального обеспечения и социальной защиты населения, науки, образования и спорта.

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