2018-06-07T13:30:39+03:00
Политика

Путин о «деле Скрипалей»: без полноценного участия в расследовании сложно что-то комментировать

Президент России проводит "Прямую линию" уже в 16-й раз
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения в адрес Москвы в связи с так называемом «делом Скрипалей».

«Я уже говорил об этом. Если бы было применено боевое отравляющее вещество, то эти люди погибли бы на месте. Этого, слава богу, не произошло. Мы хотим, чтобы нам дали возможность встретиться с гражданами России и принять полноценное участие в расследовании. Без этого нам сложно что-то комментировать», - сказал Путин.

Напомним, работавшего на британскую разведку Сергей Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском Солсбери в марте 2018 года. Британские власти обвинили российскую сторону в причастности к инциденту, не предоставив доказательств. Москва называет эти обвинения голословными.

Следите за онлайн-трансляцией "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным на сайте kp.ru.

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