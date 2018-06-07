Путин посоветовал бизнесменам «держать капиталы там, где они заработаны»

СЕГОДНЯ 13:32 2018-06-07T13:34:53+03:00

В этот четверг глава нашего государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан

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Президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» ответил на вопрос о ситуации, в которой оказались российские бизнесмены на Западе, в частности в Великобритании. Как заметил глава государства, предпринимателям следовало «держать капиталы там, где они заработаны».

«Я предупреждал, что такое развитие событий, с которым мы сталкиваемся сегодня, возможно. И рекомендовал держать капиталы в России и использовать их для развития российской экономики», - сказал российский лидер.

Напомним, в этот четверг, 7 июня, проходит традиционная ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным», в ходе которой глава нашего государства отвечает на вопросы жителей страны.

Еще 27 мая Единый центр обработки сообщений начал принимать обращения граждан. При этом он продолжит свою работу вплоть до окончания программы. Задать вопрос российскому лидеру можно по телефону 8-800-200-40-40, посредством SMS и MMS-сообщений, отправленных на номер 0-40-40, а также через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и с помощью сайта или мобильного приложения «Москва - Путину».

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