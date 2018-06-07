Путин пообещал не блокировать Instagram и YouTube в России

СЕГОДНЯ 13:43 2018-06-07T14:49:11+03:00

Глава нашего государства отвечает на наиболее актуальные и интересные вопросы россиян [видео]

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг, 7 июня, на вопросы граждан во время «Прямой линии», заверил, что власти нашей страны не собираются блокировать социальные сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/654661" frameborder="0"></iframe> В России не будут блокировать Instagram и YouTube.Путин: "Запретить проще всего. Но это неправильный путь. Нужно двигаться по пути инноваций»

Однако глава государства напомнил о теракте в Санкт-Петербурге, когда российские спецслужбы не могли отследить переписку террористов в мессенджере Telegram. При этом Путин подчеркнул, что на первом месте всегда должны быть вопросы безопасности. «Однако запретить проще всего. Но это неправильный путь. Нужно двигаться по пути инноваций», - сказал российский лидер.

Напомним, в этот четверг, 7 июня, в полдень по московскому времени стартовала ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава нашего государства в ходе общения с россиянами отвечает на интересующие их вопросы. Причем в этот раз для немедленного реагирования на жалобы и обращения граждан российский лидер держит связь с губернаторами и членами правительства в режиме видеоконференции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/654657" frameborder="0"></iframe> «Я кандидат наук и я работаю блогером».Путина спросили когда блогинг будет официально признан профессией

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