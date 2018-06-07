2018-06-07T13:47:36+03:00
Экономика

Правительство: авиасообщение с Дальневосточным регионом не будет облагаться НДС

Российский кабмин одобрил новые налоговые ставки на авиаперевозки в стране
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Кабмин утвердил новые ставки НДС на внутреннее авиасообщение в РоссииКабмин утвердил новые ставки НДС на внутреннее авиасообщение в РоссииФото: EAST NEWS
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Для авиаперевозок на Дальний Восток будет введен нулевой НДС. С соответствующей инициативой выступили в кабинете министров России. В правительстве страны сочли возможным избавить от налогового обременения внутренние воздушные перевозки в вышеприведенные регионы.

В то же время, на остальные внутренние авиаперевозки в России, за исключением Крыма и Севастополя и Калининградской области, НДС будет составлять 10%.

Проект закона по установлению новых налоговых ставок в сфере авиаперевозок в самое ближайшее время будет направлен российским правительством на рассмотрение депутатов Государственной думы. Если он будет одобрен парламентариями, то норма будет действовать до 2025 года включительно.

НДС исключение действует только для рейсов в Крым, Севастополь и Калининградскую область, для которых налог нулевой.

Стоит отметить, что по данным экспертов, развитие воздушных перевозок на Дальний Восток сдерживают высокие затраты авиакомпаний. При средней цене билета из Центральной России в регион 25,7 тыс. руб. в 2016 году расходы на одного пассажира составили 38 тыс. руб. В свою очередь, долевые расходы перевозчиков достигают 47%.

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