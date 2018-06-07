Путин: у нас большие планы по освоению космического пространства

СЕГОДНЯ 13:52 2018-06-07T14:26:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе "Прямой линии" президент России Владимир Путин заявил, что у нашей страны большие планы по освоению космического пространства.

Отвечая на вопрос юриста из Санкт-Петербурга, глава государства рассказал, что Россия имеет в этой сфере значительные компетенции.

"В этом смысле мы должны сделать много шагов вперед по качеству спутников и по качеству аппаратов. Мы должны вернуть себе и удержать компетенции по запускам. Здесь есть конкуренты. Активно развиваются эти сферы во Франции, Азии, США. У нас есть планы совместной работы", - сообщил Путин.

Он также рассказал о различных космических программах.

"У нас есть своя программа «Сфера», которая предполагает запуск в ближайшие несколько лет более 600 спутников. Это будет прорыв. К 2022 году должны провести беспилотные испытания сверхтяжелой ракеты, к 2024 году должны использоваться пилотируемые аппараты", - добавил президент России.

Следите за онлайн-трансляцией "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным на нашем сайте.