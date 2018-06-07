2018-06-07T15:13:20+03:00
Политика

«Пусть работает»: Путин прокомментировал слухи и разговоры о Мутко

Глава нашего государства 7 июня в прямом эфире отвечает на вопросы граждан [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин в студии «Прямой линии»Президент РФ Владимир Путин в студии «Прямой линии»Фото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» ответил на вопрос моряков, которые спросили у него, можно ли им «рисовать портреты Виталия Мутко на кораблях, чтобы они были непотопляемыми». В частности, глава государства отметил, что наши корабли и так непотопляемые.

«Что касается Мутко, в отношении него много слухов и разговоров, отдаю себе в этом отчет», - сказал российский лидер. При этом он подчеркнул, что за годы работы Виталия Мутко в качестве министра спорта «было немало сделано в этой сфере». «Надо обращаться к фактическим результатам его деятельности. Я все понимаю, но исхожу не из эмоциональных оценок, а из реалий. Потенциал у него очень хороший. Пусть работает», - добавил Путин.

Напомним, в этот четверг, 7 июня, в 12:00 мск стартовала 16-я по счету «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы и обращения граждан.

Стоит отметить, что, как правило, количество вопросов президенту к концу программы превышает два миллиона. Рекордным в этом плане был 2015 год: тогда поступило свыше 3,2 миллиона обращений.

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Путин о Мутко: «Пусть работает».«Несмотря на то, что его английский требует совершенства, за годы его работы было сделано не мало»

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