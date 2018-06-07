Центробанк увеличит страховые выплаты по банковским вкладам

СЕГОДНЯ 14:01 2018-06-07T14:01:23+03:00

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Банк России намерен увеличить сумму страхового возмещения по банковским вкладам. Об этом 7 июня в Санкт-Петербурге, выступая на Международном финансовом конгрессе, рассказала руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Со слов главы Банка России, вопрос, ввиду увеличившихся различных рисков для вкладчиков, давно назрел. И требует серьезного рассмотрения.

В частности, планируется увеличить сумму страховки можно будет в ряде ситуаций. Одна из которых, когда вкладчик объективно не мог управлять риском. Например, при получении наследства, страховых выплат и социальных пособий, продаже или покупке квартиры.

Кроме того, как поведала Набиуллина, возможно увеличение страховых выплат в случаях, когда на счёте вкладчика накапливается сумма более 1,4 миллиона рублей.

Напомним, последний раз страховые выплаты для всех категорий вкладчиков были увеличены Центробанком в 2014 году. В настоящее время они составляют 700 тыс рублей единовременно.