2018-06-07T14:06:20+03:00
Политика

Путин: мы ставим перед собой задачу выйти на показатель продолжительности жизни 80+

Президент России затронул тему здравоохранения в ходе "Прямой линии"
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Российское руководство ставит перед собой задачу увеличить продолжительность жизни россиян, выйти на показатель 80+. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с россиянами в ходе "Прямой линии".

Говоря о том, что можно сделать в области борьы с раковыми заболеваниями, глава государства назвал раннюю диагностику.

"Сегодня раннее выявление рака составляет 30 с лишним процентов. А нужно добиться 50-70 процентов. По детской онкогематологии у нас 90 с лишним процентов излечения. А было в районе 30 процентов", - сказал Путин.

Кроме того, по его словам, нужно уделить больше внимания ядерной медицине, а также лекарственному обеспечению, что позволит вылечить или купировать рак.

Путин подчеркнул, что уже разработана программа до 2024 года, которая будет стоит один триллион рублей (из тех дополнительных восьми триллионов, которые потребуются на реализацию майского указа).

Следите за онлайн-трансляцией "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным на сайте kp.ru.

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