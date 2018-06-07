2018-06-07T15:22:58+03:00
Политика

Путин о пенсионной реформе: кабмин уже готовит меры для значительного повышения доходов пенсионеров

Глава нашего государства отвечает на наиболее актуальные и интересные вопросы россиян [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан во время «Прямой линии», прокомментировал пенсионную реформу. Как заметил глава государства, одна из ключевых задач, которая сейчас стоит перед правительством, - это значительное повышение уровня благосостояния доходов пенсионеров.

«Я всегда относился к этому (повышению пенсионного возраста) в высшей степени осторожно. Одна из ключевых задач - значительное повышение доходов пенсионеров. Скоро правительство примет соответствующие меры. Это нужно будет сделать. Потому что за этим стоит решение еще одной проблемы: это позволит уменьшить количество людей, живущих за чертой бедности. Я надеюсь, что это будет сделано», - сказал российский лидер.

Напомним, в этот четверг, 7 июня, в 12:00 по московскому времени стартовала ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным»: глава нашего государства в прямом эфире отвечает на вопросы, интересующие россиян. Стоит отметить, что прием обращений начался 27 мая в 08:00 по московскому времени, а продолжится он до окончания программы.

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Кабмин готовится значительно повысить доход пенсионеров.Владимир Путин на "Прямой линии" прокоментировал пенсионную реформу

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