Путин о пенсионной реформе: кабмин уже готовит меры для значительного повышения доходов пенсионеров
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан во время «Прямой линии», прокомментировал пенсионную реформу. Как заметил глава государства, одна из ключевых задач, которая сейчас стоит перед правительством, - это значительное повышение уровня благосостояния доходов пенсионеров.
«Я всегда относился к этому (повышению пенсионного возраста) в высшей степени осторожно. Одна из ключевых задач - значительное повышение доходов пенсионеров. Скоро правительство примет соответствующие меры. Это нужно будет сделать. Потому что за этим стоит решение еще одной проблемы: это позволит уменьшить количество людей, живущих за чертой бедности. Я надеюсь, что это будет сделано», - сказал российский лидер.
Напомним, в этот четверг, 7 июня, в 12:00 по московскому времени стартовала ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным»: глава нашего государства в прямом эфире отвечает на вопросы, интересующие россиян. Стоит отметить, что прием обращений начался 27 мая в 08:00 по московскому времени, а продолжится он до окончания программы.
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Кабмин готовится значительно повысить доход пенсионеров.Владимир Путин на "Прямой линии" прокоментировал пенсионную реформу
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