2018-06-07T14:27:09+03:00
Политика

Роскомнадзор готов ответить Британии на ограничение деятельности RT

В ведомстве следят за ситуацией, сложившейся вокруг российского СМИ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Студия телеканала Russia today. Фото ИТАР-ТАСС Зураб ДжавахадзеСтудия телеканала Russia today. Фото ИТАР-ТАСС Зураб Джавахадзе
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Роскомнадзор готов принять зеркальные меры в случае, если британские власти примут решение об ограничении деятельности телеканал RT га территории страны. Такое заявление сделал заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

Он подчеркнул, что речь идет о "реальных шагах", которые будут иметь последствия для британских средств массовой информации, работающих на территории России. В настоящий же момент Роскомнадзор просто внимательно наблюдает за действиями Лондона в отношении RT.

Напомним, что в конце мая британский регулятор Ofcom возбудил три новых дела против российского телеканала. Два из них касаются новостных передач, а одно — дискуссионной программы Crosstalk. Общее число расследований в отношении RT возросло до десяти.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что первые семь дел были открыты еще в апреле. Британским властям показалось, что RT недостаточно объективно освещает инцидент в Солсбери.

"Открытие новых расследований на предмет объективности подачи материалов в новостных программах канала свидетельствует о продолжении политики преследования российского СМИ с отличной от позиции официального Лондона точкой зрения на мировые события", - цитирует РИА Новости Субботина.

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