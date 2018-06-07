Путин: разработки российских ученых нуждаются в поддержке - это безусловно

СЕГОДНЯ 14:32 2018-06-07T14:32:51+03:00

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Раразботки российских ученых нуждаются в поддержке, и руководство страны будет это делать. Об этом в ходе "Прямой линии" заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос сотрудников Курчатовского института.

Ученые продемонстрировали главе государства некоторые из своих достижений в сфере биоразлагаемых полимеров. Путин назвал эти исследования очень важными и нужными.

При этом сотрудники института указали на длительность процедуры сертификации разработок, что ухудшает позицию России по сравнению с другими странами.

"Я совсем недавно был в «Курчатнике». Знаю, что есть проблемы с сертификацией на практике. Хотя у нас приняты нормативные документы, которые диктуют эти внедрения быстрее, чем в других странах. Но на практике это длится дольше", - ответил президент.

Он подчеркнул, что изобретения российских ученых нуждаются в поддержке.

"Мы будем это делать. Надеюсь, что медицинские учреждения будут широко использовать ваши разработки в ближайшее время", - добавил Путин.

Следите за онлайн-трансляцией "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным на сайте kp.ru.