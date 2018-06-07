2018-06-07T14:47:47+03:00
Политика

Глава МИД Армении ждет новых встреч с Россией на высшем уровне

Такое заявление Зограб Мнацаканян сделал на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: Михаил Почуев ТАССГлава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: Михаил Почуев ТАСС
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Власти Армении надеются на то, что в ближайшее время состоятся новые встречи с представителями России на высшем уровне. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Зограб Мнацаканян в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы настроены еще больше углублять и расширять наше тесное сотрудничество во всех областях, в том числе и в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Эти намерения уже были озвучены на встрече в верхах между премьер-министром Армении и президентом России в Сочи. Мы очень рады, что динамика этих встреч сохраняется, и мы ждем новых встреч в ближайшее время", — сказал Мнацаканян.

В ответ Лавров констатировал динамичный характер политического диалога между двумя нашими странами и указал на активное развитие контактов, в частности, по парламентской линии, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru ранее, 14 мая состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и нового премьера Армении Никола Пашиняна. Для последнего этот выход в большой политический свет стал дебютным, поэтому его появление вызвало большой резонанс.

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