Верховная Рада отправила в отставку главу Минфина Украины

СЕГОДНЯ 15:00 2018-06-07T15:00:15+03:00

Ранее Александр Данилюк был обвинен в провоцировании конфликта в правительстве и распространении искаженных сведений

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Министр финансов Украины Александр Данилюк отправлен в отставку. Такое решение в четверг, 7 июня, приняла Верховная Рада.

За снятие главы ведомства с должности высказались 254 депутата при минимально необходимых 226. Таким образом было одобрено соответствующее прошение премьера Украины Владимира Гройсмана.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что именно он предложил Верховной Раде уволить главу Минфина. Причиной стал их конфликт во время одного из последних заседаний правительства.

Напомним, что, по словам Гройсмана, Данилюк спровоцировал конфликт, покинув зал в знак протеста. Политику не понравилось предложение премьера о назначении его советника Яны Бугримовой на пост заместителя министра по вопросам таможенной политики

Кроме того, глава ведомства в преддверии важных для страны переговоров с Евросоюзом якобы распространял искаженные сведения среди международных партнеров Украины, в частности, послов "Большой семерки".