Верховная Рада отправила в отставку главу Минфина Украины
Министр финансов Украины Александр Данилюк отправлен в отставку. Такое решение в четверг, 7 июня, приняла Верховная Рада.
За снятие главы ведомства с должности высказались 254 депутата при минимально необходимых 226. Таким образом было одобрено соответствующее прошение премьера Украины Владимира Гройсмана.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что именно он предложил Верховной Раде уволить главу Минфина. Причиной стал их конфликт во время одного из последних заседаний правительства.
Напомним, что, по словам Гройсмана, Данилюк спровоцировал конфликт, покинув зал в знак протеста. Политику не понравилось предложение премьера о назначении его советника Яны Бугримовой на пост заместителя министра по вопросам таможенной политики
Кроме того, глава ведомства в преддверии важных для страны переговоров с Евросоюзом якобы распространял искаженные сведения среди международных партнеров Украины, в частности, послов "Большой семерки".