2018-06-07T15:03:04+03:00
Политика

Путин о проблеме пострадавших от наводнения: необходимо взаимодействие между федеральными и региональными властями

К президенту России во время "Прямой линии" обратились жители Ставропольского края, жилье которых пострадало во время наводнения
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Говоря о проблеме пострадавших от наводнения россиян, президент РФ Владимир Путин призвал к взаимодействию федеральных и региональных властей.

В ходе "Прямой линии" к главе государства обратилась жительница Ставропольского края Евгения Лаврик, дом которой пострадал во время мощного наводнения в прошлом году. Женщина пожаловалась, что не может получить государственный жилищный сертификат, так как ее дом не входит в соответсвующий список.

"В целом проблема решается. Но есть такие вопиющие случаи. Я буду ждать доклада по этому вопросу губернатора Ставропольского края. Посмотрим, как выстроено взаимодействие между федеральными и региональными органами власти", - овтетил президент.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что знает об этом случае и попросил помощи Путина в решении этой проблемы совместно с МЧС.

Следите за онлайн-трансляцией "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным на нашем сайте.

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