Путин о проблеме пострадавших от наводнения: необходимо взаимодействие между федеральными и региональными властями
Говоря о проблеме пострадавших от наводнения россиян, президент РФ Владимир Путин призвал к взаимодействию федеральных и региональных властей.
В ходе "Прямой линии" к главе государства обратилась жительница Ставропольского края Евгения Лаврик, дом которой пострадал во время мощного наводнения в прошлом году. Женщина пожаловалась, что не может получить государственный жилищный сертификат, так как ее дом не входит в соответсвующий список.
"В целом проблема решается. Но есть такие вопиющие случаи. Я буду ждать доклада по этому вопросу губернатора Ставропольского края. Посмотрим, как выстроено взаимодействие между федеральными и региональными органами власти", - овтетил президент.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что знает об этом случае и попросил помощи Путина в решении этой проблемы совместно с МЧС.
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