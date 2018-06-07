Набиуллина: Центробанк не намерен повышать ключевую ставку
Повышение ключевой ставки, как и какое-либо другое ее изменение, в Центробанке пока не считают необходимым и целесообразным. Такое мнение высказала руководитель регулятора Эльвира Набиуллина.
Выступая в Санкт-Петербурге на Международном финансовом конгрессе, главный банкир страны отметила, что экономическая ситуация в стране в настоящее время вполне стабильна и риск проведения каких-либо маневров с ключевой ставкой практически исключен.
"У нас политика, несмотря на снижение ставок, которое происходило, еще остается умеренно жесткой. Поэтому у нас есть вот этот люфт и мы можем пока обойтись без повышения ставки. Мы можем медленно снижать ставку, если понадобится, но такого риска повышения ставки мы пока не видим", - сказала Набиуллина.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, глава Центробанка анонсировала скорое увеличение регулятором суммы страхового возмещения по банковским вкладам.
Напомним, сейчас ключевая ставка составляет 7,25% годовых, на последнем заседании 27 апреля В Центробанке было принято решение не снижать ее. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 15 июня.