2018-06-07T15:15:04+03:00
Экономика

Набиуллина: Центробанк не намерен повышать ключевую ставку

По словам главы ЦБ, возможно некоторое снижение в будущем, но пока об этом говорить рано
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Глава Центробанка Эльвира НабиуллинаГлава Центробанка Эльвира НабиуллинаФото: REUTERS
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Повышение ключевой ставки, как и какое-либо другое ее изменение, в Центробанке пока не считают необходимым и целесообразным. Такое мнение высказала руководитель регулятора Эльвира Набиуллина.

Выступая в Санкт-Петербурге на Международном финансовом конгрессе, главный банкир страны отметила, что экономическая ситуация в стране в настоящее время вполне стабильна и риск проведения каких-либо маневров с ключевой ставкой практически исключен.

"У нас политика, несмотря на снижение ставок, которое происходило, еще остается умеренно жесткой. Поэтому у нас есть вот этот люфт и мы можем пока обойтись без повышения ставки. Мы можем медленно снижать ставку, если понадобится, но такого риска повышения ставки мы пока не видим", - сказала Набиуллина.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, глава Центробанка анонсировала скорое увеличение регулятором суммы страхового возмещения по банковским вкладам.

Напомним, сейчас ключевая ставка составляет 7,25% годовых, на последнем заседании 27 апреля В Центробанке было принято решение не снижать ее. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 15 июня.

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