2018-06-07T15:19:47+03:00
Общество

Сестра королевы Нидерландов найдена мертвой в Буэнос-Айресе

Полиция полагает, что женщина покончила с собой
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Инес СоррегьетаИнес СоррегьетаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Младшая сестра королевы Нидерландов Максимы Инес Соррегьетиа найдена мертвой в Буэнос-Айресе. Тело женщины было обнаружено в ее собственной квартире. Смерть Соррегьетиа уже подтвердил представитель властей Нидерландов.

Полиция уже занялась расследованием этого происшествия. По предварительным данным, 32-летняя Инес могла покончить с собой. В последнее время молодая женщина страдала от депрессии. Точные причины смерти пока не называются, передает сайт «Дни.ру».

Максима Соррегьета Черрути — королева Нидерландов, супруга короля Виллема-Александра. Она родилась в Аргентине и имеет смешанное испанское и итальянское происхождение. Инес была очень близка с сестрой и даже стала крестной матерью одной из дочерей королевы.

Известно, что младшая Соррегьета работала в Министерстве социального развития Аргентины при президенте Маурисио Макри, передает Пятый канал.

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