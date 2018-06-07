Сестра королевы Нидерландов найдена мертвой в Буэнос-Айресе
Младшая сестра королевы Нидерландов Максимы Инес Соррегьетиа найдена мертвой в Буэнос-Айресе. Тело женщины было обнаружено в ее собственной квартире. Смерть Соррегьетиа уже подтвердил представитель властей Нидерландов.
Полиция уже занялась расследованием этого происшествия. По предварительным данным, 32-летняя Инес могла покончить с собой. В последнее время молодая женщина страдала от депрессии. Точные причины смерти пока не называются, передает сайт «Дни.ру».
Максима Соррегьета Черрути — королева Нидерландов, супруга короля Виллема-Александра. Она родилась в Аргентине и имеет смешанное испанское и итальянское происхождение. Инес была очень близка с сестрой и даже стала крестной матерью одной из дочерей королевы.
Известно, что младшая Соррегьета работала в Министерстве социального развития Аргентины при президенте Маурисио Макри, передает Пятый канал.