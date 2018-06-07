2018-06-07T15:17:27+03:00
В мире

Макрон выдвинул Трампу требования для подписания декларации G7‍

Речь идет о достижении прогресса в переговорах по американским пошлинам, иранской ядерной сделке и Парижском соглашении по климату
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль МакронПрезидент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль МакронФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Франция может отказаться от подписания совместного заявления по итогам саммита "Большой семёрки" в случае, если Соединенные Штаты откажутся идти на уступки по ряду вопросов. Такой позиции придерживается президент республики Эммануэль Макрон.

Политик считает по итогам саммита, который состоится в канадской провинции Квебек уже 8-9 июня, должен быть достигнут прогресс по ряду важных направлений. Речь идет, прежде всего, об американских пошлинах на сталь и алюминий, Парижском соглашении по климату и иранской ядерной сделки о выходе из которой ранее заявили в Вашингтоне.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя администрации французского лидера, Макрон призывает остальных членов G7 поддержать его позицию и противостоять такой политике США.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время своей поездки в Канаду президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается провести отдельные переговоры с премьером страны-хозяйки саммита Джастином Трюдо и Эмманюэлем Макроном. Ожидается, что дискуссии будут посвящены вопросам в сфере торговли.

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