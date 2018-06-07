2018-06-07T15:21:40+03:00
Политика

«Важная и благородная миссия»: Путин заявил, что вывод наших военных из Сирии пока не планируется

В четверг в полдень стартовала традиционная ежегодная «Прямая линия» с главой нашего государства
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан во время «Прямой линии», прокомментировал пребывание российских военных в Сирии. При этом он назвал операцию в арабской республике «важной и благородной миссией». Также глава государства подчеркнул, что вывод наших подразделений из САР пока не планируется.

«В Сирии у нас не просто контингент, у нас пункты базирования в Тартусе и Хмеймиме. Наши военные находятся там, чтобы обеспечить интересы России в этом регионе. И будут находиться там до тех пор, пока это будет необходимо. Пока мы не планируем выводить эти подразделения», - сказал российский лидер.

Напомним, в этот четверг, 7 июня, в полдень по московскому времени стартовала ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава нашего государства в ходе общения с россиянами отвечает на интересующие их вопросы. Причем в этот раз для немедленного реагирования на жалобы и обращения граждан российский лидер держит связь с губернаторами и членами правительства в режиме видеоконференции.

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