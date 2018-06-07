2018-06-07T15:30:39+03:00
Спорт

Бывший тренер сборной Украины вошел в штаб московского "Спартака"

Рауль Рианчо подписал контракт до конца мая 2019 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Рауль Рианчо известен по работе в киевском "Динамо".Рауль Рианчо известен по работе в киевском "Динамо".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 7 июня, было официально объявлено о новых людях в тренерском штабе футбольного клуба "Спартак" (Москва). Рауль Рианчо и Висенте Фернандес отныне - работают в Москве.

Висенте Гомес работал до недавнего времени в клубе "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, где помогал Сергею Реброву. До этого же трудился на разных должностях в "Атлетике" (Бильбао) с 2000 по 2014 годы, а потом уже переехал в Киев, где работал в "Динамо" до 2017 года.

Рауль Рианчо с 2016 по 2018 годы работал в тренерском штабе сборной Украины. А с 2014 по 2016 годы был ассистентом главного тренера в киевском "динамо".

Контракты с испанскими специалистами подписаны до 31 мая 2019 года и они будут помогать в своей работе главному тренеру команды - итальянцу Массимо Каррере.

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