Верховная Рада приняла закон о создании антикоррупционного суда

СЕГОДНЯ 15:35 2018-06-07T15:35:01+03:00

Орган должен быть сформирован в течение 12 месяцев с момента вступления данного документа в силу

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Верховная Рада одобрила во втором чтении и окончательном чтении инициированный президентом закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Такое решение было принято на пленарном заседании парламента в четверг, 7 июня.

За принятие документа проголосовали 315 депутатов. В ходе обсуждения проекта и консультаций с Международным валютным фондом некоторые его положения были изменены. Наибольшему обсуждению подверглась норма о решающей роли общественного совета экспертов при отборе судей.

В целом же, закон определяет порядок проведения данного конкурса. Претенденты на должность судьи должны будут обращаться с документами в Высшую квалификационную комиссию судей, которая сформирует общественный совет международных экспертов. В него войдут шесть членов. Именно они будут назначать заседания по рассмотрению кандидатур.

Сам Высший антикоррупционный суд будет создан в течение 12 месяцев с момента вступления данного закона в силу. Он начнет функционировать лишь тогда, как будут назначены по меньшей мере 35 судей, в том числе не менее 10 – апелляционной палаты.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", документ вступает в силу на следующий день после его опубликования. Исключение делается лишь для отдельных положений закона, которые вступят в силу с началом работы суда.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще 5 мая президент Украины Петр Порошенко рассказал об истинных причинах создания ВАКСа. Он заявил, что формирование такой структуры позволит его стране получить очередной транш МВФ.