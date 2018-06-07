2018-06-07T15:37:28+03:00
Политика

Путин: до 2024 года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов

Президент России подчеркнул, что это должны быть современные предприятия с новейшими технологиями
Екатерина БОЛГОВА
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"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным"Прямая линия" с президентом России Владимиром ПутинымФото: REUTERS
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В ходе "Прямой линии" к президенту России Владимиру Путину обратились волонтеры, рассказавшие о проблемах экологии в различных регионах.

"В советское время, к сожалению, практически никогда мусор не утилизировался. Его просто сваливали на так называемые полигоны. Страна производит около 70 млн тонн отходов в год. Десятки тысяч полигонов работают либо по серой схеме, либо не зарегистрированы. Часть этой деятельности криминализирована. Это недопустимо", - заявил президент.

По его словам, в стране 117 предприятий по утилизации отходов, но только 38 из них работают по более-менее современных технологиям.

"До 2024 года должны построить 200 заводов по утилизации отходов. Речь идет о современных предприятиях с новейшими технологиями. Разумеется, нужно это делать в тесном контакте с волонтерами и общественными организациями, а также с региональными органами власти", - подчеркнул Путин.

Кроме того, он заявил, что вице-премьер РФ Алексей Гордеев должен будет координировать работу различных ведомств и министерств по этому вопросу.

Следите за онлайн-трансляцией "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным на сайте kp.ru.

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