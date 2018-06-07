2018-06-07T15:47:47+03:00
В мире

Первая нитка "Турецкого потока" будет введена в строй в 2019 году

Об этом заявил зампред главы правления "Газпрома" Александр Медведев
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Газпром: Турецкий поток заработает до конца 2019 годаГазпром: Турецкий поток заработает до конца 2019 годаФото: REUTERS
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Поставки газа из России в Турцию по проложенной по дну Черного моря первой нитке «Турецкого потока» начнутся уже до конца 2019 года. Об этом 7 июня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

Топ-менеджер российского газового монополиста подчеркнул, что в настоящее время с турецкой стороной ведутся переговоры по определению более точной даты ввода в строй газопровода.

«Поставки начнутся до конца 2019 года, точная дата зависит не только от реализации морского участка, но и от готовности турецкой газораспределительной системы. Стопроцентно в 2019 году — в этом нет сомнений никаких», — заявил Медведев.

Также зампред главы правления компании прокомментировал недавнее желание Болгарии принять вторую нитку "Турецкого потока" сразу из Черного моря, а не через Турцию. Со слов Медведева, данная инициатива болгарского руководства "отражает сожаление этой европейской страны отменой проекта "Южный поток".

Напомним, в конце мая премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что Россия и Турция не возражают против продления газопровода «Турецкий поток» в сторону Болгарии. Подобного мнения придерживается и президент страны Румен Радев.

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