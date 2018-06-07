Путин признался, что не устал и что не лечится за границей

СЕГОДНЯ 15:48 2018-06-07T16:21:08+03:00

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Президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» обратил внимание на вопрос, почему мясо коровы называют говядиной. При этом он затруднился ответить на него и обратился за помощью к зампредседателя правительства Алексею Гордееву, в ведении которого находится сельское хозяйство. Однако последний также признался, что не знает ответа.

«Вот видите, даже вы не знаете, а они хотят, чтобы я ответил», - сказал российский лидер.

Также Путин прокомментировал утверждение о том, что «после Великой Отечественной войны было построено девять тысяч заводов, а сегодня нет работы». «Это так и не так. Многие из тех заводов устарели еще в советское время, от этого возникли проблемы в экономике», - подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства заверил зрителей, что он не устал. «Пока нет», - сказал он. А отвечая на вопрос, почему «чиновники лечатся за границей», Владимир Путин признался, что сам он за рубежом не лечится.

Вопрос же о том, почему «Запад не признает Асада, а Путин признает Порошенко», российский лидер просто назвал интересным.

Напомним, в этот четверг, 7 июня, проходит традиционная ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным». В этом году в формат встречи были внесены некоторые изменения. В частности, теперь на связи со студией находятся члены правительства и губернаторы: таким образом, появилась возможность немедленно решать наиболее острые проблемы, о которых сообщают граждане.

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