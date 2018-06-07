Путин рассказал, как решается проблема дорог в России

СЕГОДНЯ 15:57 2018-06-07T15:57:51+03:00

Глава нашего государства отвечает на наиболее актуальные и интересные вопросы граждан

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан во время «Прямой линии», прокомментировал ситуацию с дорогами в нашей стране. Как заметил глава государства, дорожное строительство - это одна из приоритетных задач, которую планируется решить в ближайшую шестилетку.

«Если на федеральном уровне дороги более-менее приличные, на региональном уровне количество качественных дорог гораздо меньше. С 2012 до 2017 года мы потратилина дорожное строительство 5,1 триллиона рублей. Планируем удвоить эти траты в ближайшие годы», - сказал российский лидер.

Напомним, в этот четверг, 7 июня, в 12:00 по московскому времени стартовала ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным»: глава нашего государства в прямом эфире отвечает на вопросы, интересующие россиян. Стоит отметить, что прием обращений начался 27 мая в 08:00 по московскому времени, а продолжится он до окончания программы.

Кстати, эта «Прямая линия» для Путина уже 16-я по счету и первой в его новом шестилетнем президентском сроке.

СЛЕДИТЕ ЗА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ» НА САЙТЕ KP.RU