2018-06-07T15:57:51+03:00
Политика

Путин рассказал, как решается проблема дорог в России

Глава нашего государства отвечает на наиболее актуальные и интересные вопросы граждан
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин в студии «Прямой линии»Президент РФ Владимир Путин в студии «Прямой линии»Фото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан во время «Прямой линии», прокомментировал ситуацию с дорогами в нашей стране. Как заметил глава государства, дорожное строительство - это одна из приоритетных задач, которую планируется решить в ближайшую шестилетку.

«Если на федеральном уровне дороги более-менее приличные, на региональном уровне количество качественных дорог гораздо меньше. С 2012 до 2017 года мы потратилина дорожное строительство 5,1 триллиона рублей. Планируем удвоить эти траты в ближайшие годы», - сказал российский лидер.

Напомним, в этот четверг, 7 июня, в 12:00 по московскому времени стартовала ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным»: глава нашего государства в прямом эфире отвечает на вопросы, интересующие россиян. Стоит отметить, что прием обращений начался 27 мая в 08:00 по московскому времени, а продолжится он до окончания программы.

Кстати, эта «Прямая линия» для Путина уже 16-я по счету и первой в его новом шестилетнем президентском сроке.

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