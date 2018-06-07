Путин прокомментировал возможность обмена журналиста Вышинского на режиссера Сенцова

СЕГОДНЯ 16:03 2018-06-07T17:02:59+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан во время «Прямой линии», прокомментировал возможность обмена российского журналиста Кирилла Вышинского, арестованного на Украине, на осужденного в России режиссера Олега Сенцова.

Как заметил глава нашего государства, Вышинский был задержан в незалежной за свою профессиональную деятельность, а Сенцов - за подготовку теракта. «Это разные вещи и несопоставимые. Я думаю, что здравый смысл должен восторжествовать на Украине. И наш журналист будет освобожден - в том числе под давлением международных организаций», - сказал российский лидер.

Напомним, в четверг, 7 июня, в 12:00 мск стартовала «Прямая линия с Владимиром Путиным». Это специальная программа, во время которой глава нашего государства отвечает на интересующие россиян вопросы.

Кстати, сколько продлится «Прямая линия», пока неизвестно, регламента тут не существует. К примеру, в прошлом году она длилась почти четыре часа: за это время российский лидер ответил более чем на 70 вопросов..

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