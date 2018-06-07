Путин прокомментировал возможность обмена журналиста Вышинского на режиссера Сенцова
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан во время «Прямой линии», прокомментировал возможность обмена российского журналиста Кирилла Вышинского, арестованного на Украине, на осужденного в России режиссера Олега Сенцова.
Как заметил глава нашего государства, Вышинский был задержан в незалежной за свою профессиональную деятельность, а Сенцов - за подготовку теракта. «Это разные вещи и несопоставимые. Я думаю, что здравый смысл должен восторжествовать на Украине. И наш журналист будет освобожден - в том числе под давлением международных организаций», - сказал российский лидер.
Напомним, в четверг, 7 июня, в 12:00 мск стартовала «Прямая линия с Владимиром Путиным». Это специальная программа, во время которой глава нашего государства отвечает на интересующие россиян вопросы.
Кстати, сколько продлится «Прямая линия», пока неизвестно, регламента тут не существует. К примеру, в прошлом году она длилась почти четыре часа: за это время российский лидер ответил более чем на 70 вопросов..
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Обменяют ли журналиста Вышинского на режиссера Сенцова?.Путин: Вышинский был задержан в незалежной за свою профессиональную деятельность, а Сенцов - за подготовку теракта
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