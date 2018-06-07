2018-06-07T16:58:06+03:00
Политика

Путин: цены в Крыму сравняются с другими регионами после запуска грузового движения по мосту

Президент России отвечает на вопросы граждан страны в формате "Прямой линии" [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил, что цены на продукты и другие товары в Крыму приблизятся к уровню в Краснодарском крае и Ростовской области после запуска грузового автомобильного движения.

В ходе "Прямой линии" к главе государства обратились жители Крыма, которые поблагодарили власти России за возведение Крымского моста, но задали вопрос об уровне цен на полуострове и в других регионах.

"Я рассчитываю на то, что после полноценного запуска грузового транспорта взаимные потоки активизируются, а цены стабилизируются и уравняются. К этому мы должны идти и думаю, что это состоится", - отвтеил Путин.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в этом году "Прямая линия" с президентом России проходит в новом режиме - в студии нет зрителей, а глава государства связывается с губернаторами и министрами сразу же в режиме конференц-связи.

Следите за онлайн-трансляцией "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным на нашем сайте.

Когда в Крыму снизятся цены на продукты?.Путин: После полноценного запуска грузового транспорта взаимные потоки активизируются, а цены стабилизируются и уравняются

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