Госдума наделила МВД правом выдворять иностранцев из России

СЕГОДНЯ 16:10 2018-06-07T16:10:19+03:00

В 2017 году из России были высланы 137 тысяч мигрантов Фото: Евгения ГУСЕВА

Правда ведомство должно будет согласовывать порядок депортации с органами исполнительной власти

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В четверг, 7 июня, Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла правительственный законопроект, который наделяет министерство внутренних дел правом определять порядок высылки иностранцев и лиц без гражданства. Уточняется, что данный процесс ведомству нужно будет согласовывать с заинтересованными органами исполнительной власти.

В случае же, если эти структуры признали нежелательным или незаконным пребывание в стране иностранного гражданина, находящегося в местах лишения свободы, то соответствующий документ в течение трех рабочих дней направляется в территориальный орган МВД. Уже там принимается решение о депортации данного лица.

По словам заместителя главы МВД Игоря Зубова, реализация таких норм позволит создать четкие механизмы действия органов исполнительной власти по высылке иностранных граждан и будет способствовать обеспечению национальной безопасности страны, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что только за 2017 года из России были высланы 137 тысяч мигрантов, еще 210 тысячам запретили въезд.