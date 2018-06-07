2018-06-07T16:10:19+03:00
Общество

Госдума наделила МВД правом выдворять иностранцев из России

Правда ведомство должно будет согласовывать порядок депортации с органами исполнительной власти
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В 2017 году из России были высланы 137 тысяч мигрантовВ 2017 году из России были высланы 137 тысяч мигрантовФото: Евгения ГУСЕВА
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В четверг, 7 июня, Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла правительственный законопроект, который наделяет министерство внутренних дел правом определять порядок высылки иностранцев и лиц без гражданства. Уточняется, что данный процесс ведомству нужно будет согласовывать с заинтересованными органами исполнительной власти.

В случае же, если эти структуры признали нежелательным или незаконным пребывание в стране иностранного гражданина, находящегося в местах лишения свободы, то соответствующий документ в течение трех рабочих дней направляется в территориальный орган МВД. Уже там принимается решение о депортации данного лица.

По словам заместителя главы МВД Игоря Зубова, реализация таких норм позволит создать четкие механизмы действия органов исполнительной власти по высылке иностранных граждан и будет способствовать обеспечению национальной безопасности страны, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что только за 2017 года из России были высланы 137 тысяч мигрантов, еще 210 тысячам запретили въезд.

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