2018-06-07T16:16:12+03:00
Политика

Путин переадресовал вопрос о ЕГЭ министру просвещения

Ольга Васильева рассказала, что к 2022 году в России может быть введен третий обязательный экзамен - по иностранному языку
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" получил вопрос от школьника по поводу расширения числа обязательных дисциплин Единого государственного экзамена.

Глава государства переадресовал это обращение министру просвещения Ольге Васильевой.

"У нас два обязательных экзамена — русский и математика. Еще один предмет выбирают сами выпускники. Мы планируем ввести пилотный проект по иностранному языку. К 2022 году может быть введен еще один обязательный экзамен. Сейчас лишь 11% школьников сдают иностранный язык. Я убеждена, что в современном обществе знание иностранного языка необходимо", - рассказала Васильева.

По ее словам, для введения ЕГЭ по иностранному языку необходимо решить проблему нехватки педагогов.

Как сообщал сайт kp.ru, в этом году «Прямая линия» проходит в новом формате — президент России можетсвязываться с губернаторами и министрами сразу же в режиме конференц-связи.

Следите за прямой трансляцией "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным на нашем сайте.

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