Исполнитель теракта в Стокгольме получил пожизненный срок

СЕГОДНЯ 16:26 2018-06-07T16:26:20+03:00

Во время допросов уроженец Узбекистана Рахмат Акилов полностью признал свою вину

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Суд Швеции приговорил к пожизненному заключению 40-летнего гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, который, управляя грузовиком в апреле 2017 года, намеренно въехал в толпу людей в Стокгольме.

Окружной суд города признал мужчину виновным в осуществлении террористического акта и убийстве пяти человек. Сам Акилов не стал отрицать сказанного и сознался во всем еще во время допросов, передает Шведское радио.

Стоит отметить, что осужденный является единственным фигурантом данного уголовного дела. В конце января 2018 года шведские власти обвинили его в терроризме и неоднократным призывав к осуществлению терактов.

Как писал ранее сайт kp.ru, еще до совершения преступления Акилов заявлял о намерении сделать "пояс смертника" и "совершить наезд на неверных" за бомбардировки в Сирии.

Напомним, что в результате его действий погибли пять человек, еще 15 получили различные травмы.