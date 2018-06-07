Аваков: операция по возвращению Донбасса должна быть полицейской

СЕГОДНЯ 16:35 2018-06-07T16:35:56+03:00

По мнению главы МВД Украины, Киеву вполне по силам взять под контроль Луганск и Донецк силами двух тысяч полицейских

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На Украине не утихают дискуссии по поводу возможных способов поднять украинский флаг на неподконтрольных Киеву территориях востока страны. 7 июня очередной вариант так называемой реинтеграции Донбасса озвучил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

С его слов, данная задача вполне осуществима при помощи определенной полицейской операции с участием всего двух тысяч стражей порядка. После чего на освобожденных территориях будут проведены необходимые выборы в местное самоуправление.

«В ближайшее время мы имеем надежду и шансы, что вернем свои территории. Скорее всего, это будет полицейская операция без применения Вооруженных сил», — заявил Аваков украинским журналистам.

Глава МИД Украины добавил, что восстановление украинской государственности на неподконтрольных киевским властям территориях Донбасса вполне может произойти без привлечение миротворческого контингента Организации объединенных наций, как планировалось ранее.

Напомним, что ранее Аваков заявил, что Минский формат урегулирования себя изжил и нужны новые подходы решения конфликта в Донбассе.