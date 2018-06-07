Путин пообещал помочь с получением российского гражданства пострадавшей в Алеппо женщине

СЕГОДНЯ 16:31 2018-06-07T16:31:28+03:00

Уроженка Одессы рассказала президенту РФ, что уже давно не видела своего мужа и детей, поскольку они являются гражданами Сирии, а у нее украинский паспорт

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Президент России Владимир Путин пообещал помочь с получением российского гражданства женщине, пострадавшей в сирийском Алеппо.

В ходе "Прямой линии" уроженка Одессы, находящаяся на лечении в военном госпитале в Санкт-Петербурге, рассказала главе российского государства, что уже давно не видела своего мужа и детей, поскольку они являются гражданами Сирии, а у нее украинский паспорт.

"Попрошу министерство обороны, чтобы они нашли ваших родственников. Также сделаю то, о чем вы просите. Это в компетенции президента России. Вы получите гражданство", - ответил президент.

Он отметил, что уж еподнимал вопрос об упрощении получении гражданства для украинцев, которые хотят быть полезными России и имеют для этого компетенции. Он также поблагодарил министерство обороны за помощь, оказанную пострадавшим.

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