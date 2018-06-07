2018-06-07T16:32:09+03:00
Политика

Путин рассказал, с кем из мировых лидеров он на «ты», и о своем преемнике

Глава государства в четверг отвечает на вопросы граждан нашей страны
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг, 7 июня, во время «Прямой линии» на вопросы граждан, опроверг информацию о том, что проезд по Крымскому мосту сделают платным.

Также глава нашего государства признался, с кем из мировых лидеров он общается на «ты». «С лидерами Японии, Германии, Франции, например. Но некоторым я подчеркнуто говорю "вы". Например, президенту Чехии Земану, он все-таки постарше меня, думаю, это правильно», - сказал российский лидер.

Кроме того, Путин ответил на «традиционный» вопрос о своем преемнике. Так, он в очередной раз подчеркнул, что президента выбирает народ. «В классическом смысле слова (преемника) нет, преемника определит народ», - заметил президент.

Напомним, в этот четверг, 7 июня, проходит традиционная ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным». Для нынешнего главы нашего государства она уже 16-я по счету и первая в его новом шестилетнем президентском сроке.

Стоит отметить, что в этом году у российского лидера появилась возможность через конференц-связь связываться с губернаторами и членами правительства, чтобы раздавать им конкретные поручения по тем или иным вопросам граждан.

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